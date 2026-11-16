Тисячі "Шахедів": Корецький відповів, скільки реактивних БпЛА може запустити Росія у листопаді

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, коментуючи підготовку країни до складного опалювального сезону.

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Які ще загрози Росія застосовує проти України?

За його словами, масштаби російських атак зростають. Для порівняння, у серпні Росія запустила близько 530 реактивних "Шахедів", тоді як у листопаді, з огляду на наявну динаміку, їхня кількість може зрости до 6,5 тисячі.

Корецький наголосив, що ці дрони – лише частина повітряних загроз. Росія також регулярно застосовує керовані авіабомби, балістичні та інші ракети, а також FPV-дрони на оптоволокні.

Прем'єр-міністр звернув увагу, що інтенсивність російських атак зростає не лише за допомогою реактивних безпілотників. Зокрема, Росія регулярно б'є по енергетичній інфраструктурі, мостах і підприємствах.

За словами Корецького, лише на Херсонщині відбувається близько тисячі атак щодня. Йдеться про FPV-дрони, керовані авіабомби та реактивні безпілотники.

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Він наголосив, що через постійні удари українська інфраструктура зазнає пошкоджень і руйнувань. Тому влада зосереджена не лише на захисті об'єктів, а й на максимально швидкому відновленні тих, які неможливо повністю убезпечити.

Зокрема, для критичної інфраструктури передбачають альтернативне та резервне живлення. Як приклад Корецький навів Дніпро, де через пошкодження підстанцій уже двічі виникали масштабні перебої з електропостачанням. Водночас критична інфраструктура продовжувала працювати завдяки резервному живленню.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати виробництво ударних безпілотників і накопичувати їх для атак по Україні взимку. За даними радника президента з оборонних технологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, окупанти виробляють до 3 тисяч "Шахедів" на місяць.