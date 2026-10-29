Росія виробляє до 3 тисяч реактивних "Шахедів" на місяць і готує запаси для зимових атак, — Флеш

Про це заявив радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Скільки "Шахедів" виробляє Росія?

За словами Бескрестнова, Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч "Шахедів" та ще близько 700 безпілотників "Герань-5".

Бескрестнов вважає, що Росія не лише збільшує обсяги виробництва безпілотників, а й розробляє нові види озброєння. Зокрема, над ракетами та дронами працюють щонайменше п'ять російських конструкторських бюро.

Водночас противник продовжує накопичувати озброєння для майбутніх ударів по Україні.

Я постійно кажу, що ми знаходимо уламки шахедів, трапів і бачимо дату виробництва. І ми постійно бачимо, що вони відправляють до нас дрони типу Shahed буквально з виробництва. Тобто тиждень – і вже атакують нас. Тобто у них немає великого запасу– заявив Бескрестнов.

Флеш також повідомив, що росіяни працюють над створенням нових дешевих реактивних ракет. Їх планують випускати у значних обсягах.

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Це десятки тисяч на рік вони планують– наголосив Бескрестнов.

За словами радника президента, російські війська змінили географію ударів безпілотниками.

Нині противник зосереджує атаки на західних та інших регіонах України. Саме тому, як пояснив Бескрестнов, у Києві останнім часом стало дещо тихіше.

Водночас Росія продовжує готуватися до зимового періоду, нарощуючи виробництво та накопичуючи засоби для повітряних атак. Країна-агресорка накопичила до 700 балістичних ракет і понад 6 тисяч ударних безпілотників різних типів. Російські оборонні заводи випускають понад 200 ракет на місяць, більшість із яких летить за балістичною траєкторією.