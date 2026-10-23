Росія може випустити понад 300 балістичних ракет за місяць, – Ігнат

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Скільки балістичних ракет Росія може випустити за місяць?

За словами Ігната, лише протягом трьох днів російські війська застосували проти України майже 80 ракет, які атакують за балістичною траєкторією.

Зокрема, в один із днів ворог випустив 39 таких ракет, наступного – 16, а третього – ще 23. Загалом це 78 ракет за три дні.

Якщо Росія продовжить атакувати з такою інтенсивністю, за місяць кількість ракет може сягнути 320 або навіть перевищити цей показник.

Утім, представник Повітряних сил не впевнений, що окупанти зможуть зберігати такі темпи протягом тривалого часу.

Я сумніваюсь, бо вони саме зараз нагнітають ракетами, але ж у них не нескінченні запаси– зазначив Юрій Ігнат.

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Він наголосив, що Україна має бути готовою до подібних викликів. Для перехоплення такої кількості ракет необхідні значні запаси боєприпасів до зенітних ракетних комплексів, які надають західні партнери, зокрема Patriot.

Скільки ракет має Росія?

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, станом на жовтень Росія накопичила до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.

Крім того, російські підприємства щомісяця виробляють понад 200 ракет, з яких близько 110 – балістичні.

У розвідці також повідомляли, що Росія має в резерві приблизно 6 200 ударних безпілотників різних типів, зокрема реактивних і звичайних "Шахедів".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про значний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, Україна не є першочерговим отримувачем ракет PAC-2 і PAC-3, оскільки значну частину таких боєприпасів спрямовують на Близький Схід.