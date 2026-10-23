Россия может выпустить более 300 баллистических ракет в месяц, – Игнат

Об этом рассказал начальник управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Реклама Adv

популярные видео

Сколько баллистических ракет Россия может выпустить за месяц?

По словам Игната, только за три дня российские войска применили против Украины почти 80 ракет, летящих по баллистической траектории.

В частности, в один из дней враг выпустил 39 таких ракет, на следующий – 16, а на третий – еще 23. Всего это 78 ракет за три дня.

Если Россия продолжит проводить атаки с такой интенсивностью, за месяц количество ракет может достичь 320 или даже превысить этот показатель.

Впрочем, представитель Воздушных сил не уверен, что оккупанты смогут поддерживать такие темпы в течение длительного времени.

Я сомневаюсь, потому что они именно сейчас нагнетают ракетами, но ведь у них не бесконечные запасы– отметил Юрий Игнат.

Реклама

Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к подобным вызовам. Для перехвата такого количества ракет необходимы значительные запасы боеприпасов к зенитным ракетным комплексам, которые предоставляют западные партнеры, в частности Patriot.

Сколько ракет у России?

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на октябрь Россия накопила до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет различных типов.

Кроме того, российские предприятия ежемесячно производят более 200 ракет, из которых около 110 – баллистические.

В разведке также сообщали, что Россия имеет в резерве примерно 6 200 ударных беспилотников различных типов, в частности реактивных и обычных "Шахедов".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о значительном дефиците ракет-перехватчиков для систем Patriot. По его словам, Украина не является первоочередным получателем ракет PAC-2 и PAC-3, поскольку значительная часть таких боеприпасов направляется на Ближний Восток.