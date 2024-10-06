Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются в 6 районах области. Руслан Кравченко, глава Киевской ОГА, рассказал детали о последствиях атаки врага.

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Последствия атаки врага на Киевскую область

Руслан Кравченко отметил, что тревога в Киевской области продолжалась более 12 часов.

Он рассказал, что в регионе активно работали силы противовоздушной обороны. Вражеские цели удалось обезвредить.

Также глава ОВА рассказал, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Кроме этого, к счастью, отсутствуют пострадавшие в результате атаки противника.

Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются в 6 районах области. Оперативные группы продолжают свою работу,

– говорится в сообщении.

Глава Киевской ОГА обратился к жителям региона и попросил не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует.