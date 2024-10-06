Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в 6 районах області. Руслан Кравченко, глава Київської ОВА, розповів деталі про наслідки атаки ворога.

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Наслідки атаки ворога на Київську область

Руслан Кравченко наголосив, що тривога в Київській області тривала понад 12 годин.

Він розповів, що в регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони. Ворожі цілі вдалося знешкодити.

Також очільник ОВА розповів, що влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Крім цього, на щастя, відсутні постраждалі внаслідок атаки противника.

Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в 6 районах області. Оперативні групи продовжують свою роботу,

– ідеться в повідомленні.

Глава Київської ОВА звернувся до жителів регіону і попросив не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине.