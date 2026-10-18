Об этом сообщили в ВС ВСУ.

Как отработала ПВО?

Пуски ударных аппаратов "Шахед", "Гербера", беспилотников S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т" и имитаторов "Пародия" осуществлялись из районов Орла, Брянска, Курска, Шаталова, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка и крымского Гвардейского. Балистическую ракету захватчики запустили из Воронежской области.

Отбивание ночного воздушного нападения осуществляли зенитные ракетные войска, авиация, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 152 вражеских БПЛА, в том числе 16 из них – реактивные.

Военные зафиксировали попадания средств воздушного нападения на 20 отдельных локациях. Кроме того, падение обломков сбитых аппаратов зафиксировано еще на 4 участках.

По состоянию на 08:00 боевая работа защитников неба продолжалась, ведь в воздушном пространстве фиксировалось около десяти вражеских БПЛА.



Как отработала ПВО/ПС ВСУ

Напомним, ночью 18 октября российские войска атаковали Винницкую область, в результате чего потерпела разрушение критическая инфраструктура. В области ввели аварийные отключения электроэнергии, а в ближайшее время ситуация с электроснабжением будет оставаться нестабильной. В настоящее время энергетики работают над восстановлением света, а объекты критической инфраструктуры при необходимости переходят на резервные источники питания.