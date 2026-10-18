О последствиях атаки сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная. По ее словам, в ближайшее время ситуация с электроснабжением будет оставаться нестабильной.

Какова сейчас ситуация с электричеством в Винницкой области?

Наталья Заболотная рассказала, что критически важная инфраструктура переходит на резервные источники питания там, где это необходимо. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

"Просьба к жителям Винницкой области: не включайте все электроприборы одновременно, чтобы избежать искусственной перегрузки сети. Рациональное энергопотребление – это наша помощь энергетикам", – добавила она.

Также глава Винницкой ОГА поблагодарила всех, кто в данный момент работает над ликвидацией последствий атаки врага.

Что известно об атаке?

По данным местных телеграм-каналов, враг атаковал Винницкую область примерно в 2 часа ночи. В области слышались взрывы.

По данным Воздушных сил, после полуночи вражеские БПЛА двигались в сторону Козятина. А после 2 часов ночи залетали в область из Киевской области и двигались в сторону Погребища.

Россия уже массированно атаковала Винницкую область: какая информация имеется на данный момент?

Накануне ночью Россия также наносила удары по Винницкой области – это была одна из самых массированных атак.

Тогда в регионе были повреждена гражданская и критическая инфраструктура. Также возникли проблемы с электроснабжением.

В результате атаки пострадали 6 человек.