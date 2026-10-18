Про наслідки атаки повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. За її словами, найближчим часом ситуація з електропостачанням залишатиметься нестабільною.

Яка зараз ситуація зі світлом на Вінниччині?

Наталя Заболотна розповіла, що критична інфраструктура переходить на резервні джерела живлення, там де це потрібно. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

"Прохання до жителів Вінниччини: не вмикати всі електроприлади одночасно, щоб уникнути штучного перевантаження мережі. Свідоме енергоспоживання – це наша допомога енергетикам", – додала вона.

Також очільниця Вінницької ОВА подякувала всім, хто у цей момент працює над ліквідацією наслідків атаки ворога.

Що відомо про атаку?

За даними місцевих телеграм-каналів, ворог атакував Вінниччину приблизно о 2 годині ночі. В області чули вибухи.

За даними Повітряних сил, після опівночі ворожі БпЛА рухалися у бік Козятина. А після 2 ночі залітали в область з Київщини та рухалися у бік Погребища.

Росія вже масовано атакувала Вінниччину: яка є інформація станом на зараз?

Напередодні вночі Росія також била по Вінниччині – це була одна з наймасованіших атак.

Тоді у регіоні було пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру. Також виникли проблеми зі світлом.

Внаслідок атаки травмовано 6 людей.