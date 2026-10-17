Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Які наслідки російського терору на Вінниччині?

Відомо, що внаслідок атаки травмовано 6 людей. Одна з постраждалих наразі перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані. Ще троє жителів отримали травми середньої тяжкості, а двоє відбулися легкими пораненнями. Усім потерпілим вже надають необхідну медичну допомогу.

Через ворожий обстріл виникли перебої з комунікаціями, тому енергетики та комунальні служби екстрено працюють над відновленням електро- й водопостачання. Наразі обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

Загальне прохання: по мірі відновлення електропостачання вмикати електроприлади почергово, щоб уникнути штучного перевантаження мережі,

– зазначила Наталя Заболотна.

Вона також подякувала всім службам, які ліквідовують наслідки російського терору. Крім того, Сили ППО збили 24 дрони у небі над регіоном.

Нагадаємо, російські війська 16 жовтня атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі Тернопільщини. Станом на ранок 17 жовтня через влучання безпілотника без електропостачання залишилися 13 населених пунктів, сім із них – частково.

Крім того, уночі 17 жовтня російські війська масовано атакували Житомирщину ударними безпілотниками, пошкодивши об'єкти енергетики, ліцей, підприємство з іноземними інвестиціями та житлові будинки. Вибуховою хвилею вибило вікна й пошкодило дахи одного багатоквартирного та п'яти приватних будинків, також зазнали руйнувань складські приміщення та сім легкових автомобілів. На місцях влучань працюють рятувальники й спеціальні служби, а енергетики відновлюють електропостачання.