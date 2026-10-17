Об этом сообщает глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
Что известно о последствиях вражеского удара?
В регионе действовали силы ПВО, однако, к сожалению, последствия все же имеются. В частности, взрывная волна выбила окна и повредила крыши в одном многоквартирном и пяти частных домах. Кроме того, разрушениям подверглись складские помещения, предприятие с иностранными инвестициями и семь легковых автомобилей.
На местах попаданий уже работают спасатели ГСЧС, специальные службы и психологи. В то же время энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионе.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Спасатели ликвидируют последствия российского террора / ГСЧС
Напомним, что российские захватчики регулярно терроризируют регион. В частности, вечером 16 октября В Житомире после серии взрывов отключились свет и вода. А несколькими днями ранее, 12 октября, под вражеским ударом в затруднительном положении оказались железнодорожная отрасль и энергетика области.
Что еще пострадало от российского террора?
В результате российского удара по энергетической инфраструктуре Винница осталась без электроснабжения. Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений, а критически важная инфраструктура работает на резервном питании. Из-за отсутствия света электротранспорт временно не будет курсировать, зато на маршруты выведут больше автобусов и маршруток.
Под атакой также оказал Запорожье. В результате российской атаки повреждены жилые дома, ранения получили пять человек, среди них – 11-летняя девочка.