Об этом сообщает глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Что известно о последствиях вражеского удара?

В регионе действовали силы ПВО, однако, к сожалению, последствия все же имеются. В частности, взрывная волна выбила окна и повредила крыши в одном многоквартирном и пяти частных домах. Кроме того, разрушениям подверглись складские помещения, предприятие с иностранными инвестициями и семь легковых автомобилей.

На местах попаданий уже работают спасатели ГСЧС, специальные службы и психологи. В то же время энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели ликвидируют последствия российского террора / ГСЧС

Напомним, что российские захватчики регулярно терроризируют регион. В частности, вечером 16 октября В Житомире после серии взрывов отключились свет и вода. А несколькими днями ранее, 12 октября, под вражеским ударом в затруднительном положении оказались железнодорожная отрасль и энергетика области.

Что еще пострадало от российского террора?

В результате российского удара по энергетической инфраструктуре Винница осталась без электроснабжения. Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений, а критически важная инфраструктура работает на резервном питании. Из-за отсутствия света электротранспорт временно не будет курсировать, зато на маршруты выведут больше автобусов и маршруток.

Под атакой также оказал Запорожье. В результате российской атаки повреждены жилые дома, ранения получили пять человек, среди них – 11-летняя девочка.