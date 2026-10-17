Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов.

Какова ситуация со светом в Виннице?

По словам мэра, специалисты еще оценивают масштабы разрушений.

Критически важная инфраструктура пока будет работать на резервном питании.

На время отсутствия света электротранспорт не будет курсировать. Зато на улицы выйдет больше автобусов и маршрутных такси.

"Если пропадет интернет, для получения информации включайте радио "Город над Бугом" на частоте 101,8 FM", – уточнил мэр.

Напомним, накануне Винница оказалась под массированной атакой. Российские дроны повредили гражданскую инфраструктуру. Власти сообщали о шести раненых, доставленных в больницу. Пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести. Еще один человек – 25-летняя девушка – находится в тяжелом состоянии.

После серии взрывов перебои со светом и водой фиксировались в Житомире. Более 300 000 абонентов оставались без электричества в Луцке. Тем временем в Ровенской области предупредили о возможной новой волне российских атак. Жители призывают не игнорировать воздушные тревоги, зарядить телефоны и подготовить запасные источники питания.