Там прогремели взрывы. Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно об атаке?

Прежде всего отметим, что воздушную тревогу в Винницкой области объявили около 13:17. Воздушные силы ВСУ предупреждали о реактивных БПЛА. Дроны летели, в частности, в направлении Жмеринки.

Также сообщалось о движении реактивного беспилотника по курсу на Винницу. Там около 16:21 был слышен звук взрыва.

Впоследствии Воздушные силы отмечали еще один дрон над Винницей в районе Электросети. Повторные взрывы прогремели около 16:28.

Заметим, что на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, местные власти смогут сообщить об этом позже. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Обратите внимание! Воздушная угроза сохраняется над Украиной почти весь день. О движении ударных беспилотников оперативно читайте в хронологии 24 канала.

Какие еще города находились под ударом?

16 октября Россия атаковала Луцк и Волынскую область реактивными дронами. В Маневичах беспилотник попал в предприятие, вызвав угрозу выброса опасных веществ. В области есть погибший и пострадавшие. Т

акже российские войска дважды ударили по Харькову, где ранены. В Ровно в результате атаки уничтожен строительный гипермаркет "Демакс" и поврежден ТРЦ "Экватор".