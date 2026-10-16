Там прогриміли вибухи. Про це пише Суспільне.
Що відомо про атаку?
Передусім зазначимо, що повітряну тривогу на Вінниччині оголосили близько 13:17. Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивні БпЛА. Дрони летіли, зокрема, в напрямку Жмеринки.
Також повідомлялося про рух реактивного безпілотника курсом на Вінницю. Там близько 16:21 було чутно звук вибуху.
Згодом Повітряні сили зазначали про ще один дрон над Вінницею в районі Електромережі.
Повторні вибухи пролунали близько 16:28. На цьому атака не припинилася.
Залишайтеся в безпечних місцях, нічого не фотографуйте, не знімайте та не публікуйте в соцмережах. Не допомагайте ворогу,
– написав мер міста Сергій Моргунов.
Зауважимо, що станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада зможе повідомити про це пізніше. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.
Зверніть увагу! Повітряна загроза зберігається над Україною протягом майже всього дня. Про рух ударних безпілотників оперативно читайте в хронології 24 Каналу.
Які ще міста були під ударом?
16 жовтня Росія атакувала Луцьк і Волинську область реактивними дронами. У Маневичах безпілотник влучив у підприємство, спричинивши загрозу викиду небезпечних речовин. В області є загиблий і постраждалі.
Також російські війська двічі вдарили по Харкову, де є поранені. У Рівному внаслідок атаки знищено будівельний гіпермаркет "Демакс" і пошкоджено ТРЦ "Екватор".