БПЛА попали в объект критически важной промышленности в Винницкой области

Об этом сообщили в Винницкой ОВА. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

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Обстрел Винницкой области дронами имел последствия: что известно?

Противник не прекращает наносить воздушные удары по Украине. В ночь с 15 на 16 ноября среди прочих пострадала Винницкая область.

Областная государственная администрация сообщила, что обстрел региона продолжается. При этом уже известно о попадании в объект критически важной промышленности.

К счастью, обошлось без пострадавших. Но ликвидация последствий заметно затруднена угрозой повторных ударов.

Обратите внимание! Оперативно об угрозе атаки для различных областей, взрывах, а также последствиях российских обстрелов читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что вечером 15 ноября беспилотник противника добрался до Буковины. Местная ОВА сообщила о его сбивании, но обломки повредили административное здание.

Также этой ночью уже несколько раз объявляли об угрозе атаки баллистическими ракетами, однако это вооружение не применялось. Воздушная угроза не миновала – если в вашем регионе объявлена тревога, позаботьтесь о безопасности.