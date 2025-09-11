В ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу десятками беспилотников. Благодаря этому Кремль получил для себя ценную информацию, впрочем НАТО должно подготовить ответ.

Россия имела конкретную цель атаки по Польше. Эксперты специально для 24 Канала проанализировали воздушное нападение на страну НАТО, а также реакцию Альянса на это.

К теме Может быть частью большой стратегии: в NYT прокомментировали атаки России на страны НАТО

Какова была цель атаки по Польше?

Историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный отметил, что Россия атакой на Польшу протестировала систему ПВО НАТО. Это не была провокация. Операция была тщательно спланирована, поскольку беспилотники залетали на территорию Польши с разных направлений и не только из воздушного пространства Украины.

Россия получила ценную информацию. Европейцы сами рассказали, кто участвовал в отражении атаки. Кремль получил информацию о том, кто поднимал истребители, кто мониторил небо, кто сбивал самолеты,

– отметил дипломат.

Он продолжил, что это поможет Москве лучше готовить и планировать новые подобные атаки. Благодаря этому Путин может получить возможность влиять на жизнь в Европе. Россия продемонстрировала, что может безнаказанно атаковать страны НАТО.

Почему НАТО промолчало?

По словам историка, британские военные специалисты сразу же заговорили о том, что необходимо активировать 5 статью НАТО. Впрочем в Альянсе этого не сделали. Государствам Запада следовало бы не только сбивать беспилотники уже в небе над своими странами, а бить по площадкам, с которых Россия осуществляет запуски.

"Для этого нужно стать рядом с Украиной. Это ключевой аргумент сдерживания, который не дает странам НАТО этого сделать, потому что такова и позиция США", – отметил бывший нардеп.

Бессмертный назвал цель атаки по Польше: смотрите видео

Украинский дипломат, бывший посол Украины в Польше, экс-министр иностранных дел Андрей Дещица отметил, что НАТО не готово к военному противостоянию с Россией. Именно поэтому Альянс не активировал 5 статью, а проводит консультации, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Это было нападение на НАТО. Впрочем страны Запада оттягивают время, потому что не готовы к прямому военному противостоянию с Россией. И для этого они имеют соответствующие механизмы, в частности, 4 статью НАТО, которая предусматривает консультации стран-членов Альянса,

– подчеркнул украинский дипломат.

Как он отметил, Россия послала НАТО серьезный сигнал. Ответ Альянса должен быть жестким, а не только выражением беспокойства.

Дещица ответил, почему НАТО молчит: смотрите видео

Как НАТО должно ответить России?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко назвал 5 шагов, которые были бы лучшим ответом НАТО на атаку по Польше:

размещение иностранных военных в Украине;

интеграция украинской ПВО в единую ПВО Европы;

усиление сотрудничества с НАТО в оборонной сфере;

усиление санкций против России;

мощная реакция США, на которую в Кремле обращают наибольшее внимание.

"Реакция Трампа отсутствует. А это один из факторов, на которые Россия будет учитывать при планировании следующих таких ударов", – сказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Мусиенко о том, какие шаги должен был бы сделать Альянс: смотрите видео

Политолог Игорь Рейтерович высказал свое мнение относительно того, как НАТО должно было бы ответить России. В частности, сильным шагом была бы высылка российских дипломатов из стран Запада и объявление их персонами нон грата.

Рейтерович назвал решение НАТО, которое вызвало бы серьезное беспокойство в Москве: смотрите видео

Кроме того, Альянс мог бы договориться с Украиной и сбивать дроны и ракеты на расстоянии 100 километров от границы.

Такое решение вызвало бы серьезное беспокойство в Кремле,

– отметил политолог.

К слову! Владимир Зеленский предложил Польше помощь в сбивании российских дронов. В частности, эффективным решением он назвал установление ПВО на Западе Украины.

Член Республиканской партии США Борис Пинкус рассказал, что в США возмущены подобными действиями России. Несмотря на то, что на официально уровне из Вашингтона прозвучала слабая реакция, Конгресс не даст Трампу быть в стороне и только наблюдать за этим.

"Республиканцы в конгрессе бушуют. Они устали от заявлений Трампа и подчеркивают то, что пришло время действовать", – отметил американский политик.

Пинкус о реакции США на вторжение дронов в Польшу: смотрите видео

Он сделал итог, что Трамп пока воспринимает все действия Путина, как должное. Впрочем американцам и Конгрессу это не нравится. В частности, Республиканская партия должна сказать свое решительное слово.

Атака дронов на Польшу: что известно