У ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу десятками безпілотників. Завдяки цьому Кремль отримав для себе цінну інформацію, утім НАТО має підготувати відповідь.

Росія мала конкретну мету атаки по Польщі. Експерти спеціально для 24 Каналу проаналізували повітряний напад на країну НАТО, а також реакцію Альянсу на це.

До теми Може бути частиною великої стратегії: у NYT прокоментували атаки Росії на країни НАТО

Яка була мета атаки по Польщі?

Історик, дипломат і колишній народний депутат Роман Безсмертний зазначив, що Росія атакою на Польщу протестувала систему ППО НАТО. Це не була провокація. Операція була ретельно спланована, оскільки безпілотники залітали на територію Польщі з різних напрямків і не лише з повітряного простору України.

Росія отримала цінну інформацію. Європейці самі розповіли, хто брав участь у відбитті атаки. Кремль отримав інформацію про те, хто підіймав винищувачі, хто моніторив небо, хто збивав літаки,

– зауважив дипломат.

Він продовжив, що це допоможе Москві краще готувати та планувати нові подібні атаки. Завдяки цьому Путін може отримати можливість впливати на життя в Європі. Росія продемонструвала, що може безкарно атакувати країни НАТО.

Чому НАТО промовчало?

За словами історика, британські військові фахівці одразу ж заговорили про те, що необхідно активувати 5 статтю НАТО. Утім в Альянсі цього не зробили. Державам Заходу варто було б не лише збивати безпілотники вже в небі над своїми країнами, а бити по майданчиках, із яких Росія здійснює запуски.

"Для цього потрібно стати поруч з Україною. Це ключовий аргумент стримування, який не дає країнам НАТО цього зробити, бо такою є й позиція США", – зауважив колишній нардеп.

Безсмертний назвав мету атаки по Польщі: дивіться відео

Український дипломат, колишній посол України в Польщі, ексміністр закордонних справ Андрій Дещиця наголосив, що НАТО не готове до військового протистояння з Росією. Саме тому Альянс не активував 5 статтю, а проводить консультації, аби запобігти подібним атакам у майбутньому.

Це був напад на НАТО. Утім країни Заходу відтягують час, бо не готові до прямого військового протистояння з Росією. І для цього вони мають відповідні механізми, зокрема, 4 статтю НАТО, яка передбачає консультації країн-членів Альянсу,

– підкреслив український дипломат.

Як він зазначив, Росія надіслала НАТО серйозний сигнал. Відповідь Альянсу має бути жорсткою, а не лише висловленням занепокоєння.

Дещиця відповів, чому НАТО мовчить: дивіться відео

Як НАТО має відповісти Росії?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко назвав 5 кроків, які були б найкращою відповіддю НАТО на атаку по Польщі:

розміщення іноземних військових в Україні;

інтеграція української ППО в єдину ППО Європи;

посилення співпраці з НАТО в оборонній сфері;

посилення санкцій проти Росії;

потужна реакція США, на яку в Кремлі звертають найбільшу увагу.

"Реакція Трампа відсутня. А це один із факторів, на які Росія буде зважати при плануванні наступних таких ударів", – сказав військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Мусієнко про те, які кроки мав би зробити Альянс: дивіться відео

Політолог Ігор Рейтерович висловив свою думку щодо того, як НАТО мало б відповісти Росії. Зокрема, сильним кроком було б вислання російських дипломатів із країн Заходу й оголошення їх персонами нон ґрата.

Рейтерович назвав рішення НАТО, яке викликало б серйозне занепокоєння в Москві: дивіться відео

Крім того, Альянс міг би домовитись з Україною та збивати дрони та ракети на відстані 100 кілометрів від кордону.

Таке рішення викликало б серйозне занепокоєння в Кремлі,

– зазначив політолог.

До слова! Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу в збитті російських дронів. Зокрема, ефективним рішенням він назвав встановлення ППО на Заході України.

Член Республіканської партії США Борис Пінкус розповів, що в США обурені подібними діями Росії. Попри те, що на офіційно рівні з Вашингтона прозвучала квола реакція, Конгрес не дасть Трампу бути осторонь і лише спостерігати за цим.

"Республіканці в конгресі бушують. Вони втомили від заяв Трампа та наголошують на тому, що настав час діяти", – зауважив американський політик.

Пінкус про реакцію США на вторгнення дронів у Польщу: дивіться відео

Він зробив підсумок, що Трамп наразі сприймає всі дії Путіна, як належне. Утім американцям і Конгресу це не до вподоби. Зокрема, Республіканська партія повинна сказати своє рішуче слово.

Атака дронів на Польщу: що відомо