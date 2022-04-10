Напомним, российские захватчики обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Донецкой области еще 8 апреля.

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Глава Донецкой области об атаке россиян на Краматорск

После циничного ракетного обстрела оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске погибло 57 человек, тогда как ранения получили 109 человек.

Глава Донецкой области Павел Кириленко добавил, что лиц, получивших легкие ранения сразу отправляют по домам. Зато люди, которые серьезнее пострадали уже находятся в безопасном регионе и получают всю помощь, в которой они нуждаются.

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