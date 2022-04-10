Нагадаємо, російські загарбники обстріляли ракетами залізничний вокзал на Донеччині ще 8 квітня.

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Глава Донецької ОВА про атаку росіян на Краматорськ

Після цинічного ракетного обстрілу окупантами залізничного вокзалу в Краматорську загинуло 57 осіб, тоді як поранення отримали 109 людей.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що осіб, які отримали легкі поранення відразу відправляють по домівках. Натомість люди, які серйозніше постраждали уже перебувають у безпечному регіоні й отримують усю допомогу, якої вони потребують.