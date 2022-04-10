З 2 824 людей, яким вдалося евакуюватися, 2 622 людини виїхали з Маріуполя до Бердянська.

До теми Майже 200 людей евакуйовані з Лисичанська, Сєвєродонецька і Кремінної

З них 213 маріупольців та 2 409 мешканців міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Попри постійні порушення режиму тиші окупантами на Луганщині, сьогодні з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної вдалося евакуювати 202 людини.

Окупанти утримують евакуаційні автобуси

Колони автобусів, які зранку 10 квітня виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара, затримали окупаційні війська. Окупанти утримують їх на блокпості у Василівці.

До теми – Щемливі історії евакуації з гарячих точок: дивіться відео