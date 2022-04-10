Поліцейські все ще продовжують перевіряти бомбосховища в кожному місті. Навіть там, де заперті двері та немає світла.

Важливо Росіяни обстріляли у Сєвєродонецьку дві багатоповерхівки й школу: вдалось врятувати 2 стареньких

Це необхідно для того, аби врятувати людей та доправити до місць евакуації. Крім того, виїжджають на виклики до тих, кому важко дістатися до автобуса, допомагають літнім.

За ранок 10 квітня виявили бажання виїхати в безпечні регіони країни двоє маломобільних осіб,

– повідомив Сергій Гайдай.

"34 жителя Кремінної вже прямують до залізничного сполучення на Донеччині, 90 осіб з Лисичанська та Сєвєродонецька на шляху до Новозолотарівки, ще 35 – до Дніпра. Також два мікроавтобуси з евакуйованими вирушили у столицю", – підсумував Гайдай.

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