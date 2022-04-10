Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, вдалось врятовано двох людей похилого віку.

До теми Окупанти вночі обстріляли багатоповерхівку в Сєвєродонецьку: кількість жертв уточнюється

Ворожий обстріл відбувся зранку 10 квітня. Під щільний вогонь російської армії потрапили дві багатоповерхівки в новому районі міста, а також будівля середньої школи,

– повідомив очільник ОВА.

Вщент вигоріли квартири з 1 до 5 поверху

В одному із під’їздів дотла вигоріли квартири з першого до п’ятого поверху. Пожежники вже локалізували загоряння та евакуювали двох людей 1938 року народження.

Через обстріл постраждала школа, яка розміщена поруч, та зайнялась ще одна житлова будівля. На щастя, жертв немає, але зруйновано три квартири.

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