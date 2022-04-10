Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, удалось спасти двоих пожилых людей.

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Вражеские обстрелы произошли утром 10 апреля. Под плотный огонь российской армии попали две многоэтажки в новом районе города, а также здание средней школы,

– сообщил глава ОВА.

Дотла выгорели квартиры с 1 до 5 этажа

В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные уже локализовали возгорание и эвакуировали двух человек 1938 года рождения.

Из-за обстрелов пострадала расположенная рядом школа и занялось еще одно жилое здание. К счастью, жертв нет, но разрушены три квартиры.