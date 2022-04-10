Полицейские все еще продолжают проверять бомбоубежища в каждом городе. Даже там, где заперта дверь и нет света.

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Это необходимо для того, чтобы спасти людей и доставить в места эвакуации. Кроме того, выезжают на вызовы к тем, кому тяжело добраться до автобуса, помогают пожилым.

За утро 10 апреля изъявили желание уехать в безопасные регионы страны два маломобильных человека,

– сообщил Сергей Гайдай.

"34 жителя Кременной уже направляются к железнодорожному сообщению в Донецкой области, 90 человек из Лисичанска и Северодонецка на пути в Новозолотаровку, еще 35 – в Днепр. Также два микроавтобуса с эвакуированными отправились в столицу", – подытожил Гайдай.

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