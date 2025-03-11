Ведь это свидетельствует о том, что Украину нельзя контролировать, и США не смогут обещать Владимиру Путину, что обстрелы объектов в России прекратятся. Это 24 Каналу отметил политолог Тарас Загородний.

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Украину невозможно контролировать

Тарас Загородний предположил, что Путин не поверит, что американцы не помогают Украине. Так называемый глава Кремля будет считать, что его обманывают. Или же он просто увидит, что Дональд Трамп не выполняет своих обещаний.

Потому что Украину невозможно контролировать, потому что у нас есть собственное оружие. Это хорошо, потому что не может быть договоренностей между Москвой и Трампом. Это невозможно делать, потому что нет точки соприкосновения,

– подчеркнул он.

Путин требует прекратить обстрелы объектов на территории России. Однако американцы не смогут никак контролировать действия наших защитников.

"У Украины есть карты, как бы они не хотели показать. Это позволяет диктовать нашу волю. Прилетело в Москву. Думаю, что скоро прилетит по портам Новороссийска, дополнительные удары по НПЗ и так далее", – считает политолог.

По его мнению, Путин или будет подозревать, что украинцы с американцами его обманывают, или что Штаты не имеют рычагов давления на Украину. Это подрывает доверие Кремля к команде Трампа.

Напомним, ночью 11 марта Россия подверглась самой масштабной атаке беспилотников в 2025 году. Сообщается, что ряд регионов страны-агрессора атаковали 337 дронов. Под основным массивом ударов оказались Москва и Подмосковье.