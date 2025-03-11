Адже це свідчить про те, що Україну не можна контролювати, і США не зможуть обіцяти Владіміру Путіну, що обстріли об’єктів у Росії припиняться. Це 24 Каналу зауважив політолог Тарас Загородній.

Читайте також Генштаб ЗСУ заявив про влучання по Московському НПЗ

Україну неможливо контролювати

Тарас Загородній припустив, що Путін не повірить, що американці не допомагають Україні. Так званий очільник Кремля буде вважати, що його дурять. Або ж він просто побачить, що Дональд Трамп не виконує своїх обіцянок.

Бо Україну неможливо контролювати, тому що у нас є власна зброя. Це добре, бо не може бути домовленостей між Москвою та Трампом. Це неможливо робити, тому що немає точки дотику,

– підкреслив він.

Путін вимагає припинити обстріли об'єктів на території Росії. Однак американці не зможуть ніяк контролювати дії наших захисників.

"В України є карти, як би вони не хотіли показати. Це дозволяє диктувати нашу волю. Прилетіло у Москву. Думаю, що скоро прилетить по портах Новоросійська, додаткові удари по НПЗ та так далі", – вважає політолог.

На його думку, Путін або буде підозрювати, що українці з американцями його дурять, або що Штати не мають важелів тиску на Україну. Це підриває довіру Кремля до команди Трампа.

Нагадаємо, вночі 11 березня Росія зазнала наймасштабнішої атаки безпілотників у 2025 році. Повідомляється, що низку регіонів країни-агресорки атакували 337 дронів. Під основним масивом ударів опинилися Москва та Підмосков'я.