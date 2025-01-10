Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Под удар мог попасть местный завод "ПластФактор".

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Что известно об атаке на Ростовскую область

Около 3:30 жители Ростовской области сообщали о по меньшей мере 10 громких взрывах. В небе были заметны яркие вспышки, а также возник масштабный пожар.

Пожар в Ростовской области / Фото из соцсетей

Впоследствии россияне сообщили о пожаре в результате падения обломков БПЛА на заводе "ПластФактор" в селе Крым.

В Ростовской области может гореть завод "ПластФактор": смотрите видео

Также россияне заявляют, что в Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БпЛА якобы возник пожар в частном доме, вспыхнули и припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, есть информация, что в хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника якобы повреждены несколько зданий

В то же время в Минобороны России заявили о якобы перехвате и уничтожении 40 беспилотников в течение ночи. В частности, 16 БпЛА набито сбито над Ростовской областью, по четыре – над Курской и Воронежской, три – над Брянской, два – над Кубанью, один – над Белгородской областью, а еще десять – над акваторией Азовского моря.