Основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала рассказал о военно-техническом и стратегическом значении ударов по городу на Неве.

Почему это важно для Кремля?

Среди пораженных целей оказались подстанция "Восточная", дата-центр компании "Вконтакте" и вантовый мост длиной 620 метров.

Уничтожение таких масштабных объектов имеет весомое военно-техническое значение для дальнейшего хода боевых действий. Однако психологический эффект от этих взрывов не менее разрушителен для российских властей.

Помимо военно-технического аспекта, атака имеет колоссальный морально-психологический и геополитический эффект. Романенко обратил внимание на особую привязанность главы Кремля к этому региону.

Важно добавить одно: это сакральное место для самого диктатора. И с учетом того, как это воспринимается на международной арене, удары в окрестностях его любимого города являются чрезвычайно показательными. Путин может пытаться демонстрировать спокойствие, однако последствия ощущаются непосредственно в его родном регионе,

– говорит Игорь Романенко.

Он также добавил, что Украина демонстрирует не только высокую точность поражения удаленных целей, но и способность эффективно использовать разведданные для планирования сложных дальнобойных операций.

Какое военное значение имеют масштабные поражения?

Военный эксперт подчеркнул, что результативные удары по вражеской инфраструктуре в тылу следует рассматривать комплексно. Каждая пораженная цель ослабляет ресурсы страны-агрессора.

С точки зрения военной науки то, что произошло в связи с нанесенными ударами по таким важным объектам, – это существенно. Но важнее добавить одно: это сакральное место для самого диктатора,

– отметил Романенко.

По словам эксперта, повреждения моста, топливных баз и энергообъектов ощутимо бьют по логистике россиян. Такие точечные поражения доказывают, что даже самые защищенные тыловые районы России остаются доступными и уязвимыми для украинских средств поражения.

Что известно об атаке на Санкт-Петербург?

Напомним, что во время воздушной атаки на Санкт-Петербург я значительная часть города и прилегающих районов области внезапно осталась без электроснабжения. Оккупационные власти были вынуждены в экстренном порядке ввести ограничения на работу мобильного интернета.

Под ударом беспилотников оказался важный дата-центр социальной сети "ВКонтакте", после чего пользователи начали массово сообщать о сбоях в работе сервисов. Рядом также пострадала электрическая подстанция "Восточная".

Кроме того, зафиксировано попадание по территории "Петербургского нефтяного терминала", где вспыхнул мощный пожар в резервуарном парке, а также был поврежден 620-метровый вантовый мост через судоходный канал.