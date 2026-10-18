Засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу розповів про воєнно-технічне та стратегічне значення ударів по місту на Неві.

Чому це важливо для Кремля?

Серед уражених цілей опинилися підстанція "Східна", дата-центр компанії "Вконтакте" та вантовий міст завдовжки 620 метрів.

Знищення таких масштабних об'єктів має вагоме військово-технічне значення для подальшого перебігу бойових дій. Однак психологічний ефект від цих вибухів є не менш руйнівним для російської влади.

Окрім воєнно-технічного виміру, атака має колосальний морально-психологічний та геополітичний ефект. Романенко звернув увагу на особливу прив'язаність очільника Кремля до цього регіону.

Важливіше додати одне: це сакральне місце для самого диктатора. І з врахуванням того, як це сприймається на міжнародній арені, удари навколо його улюбленого міста є надзвичайно показовими. Путін може намагатися демонструвати спокій, проте наслідки відчутні безпосередньо в його рідному регіоні,

– каже Ігор Романенко.

Він також додав, що Україна демонструє не лише високу точність ураження віддалених цілей, а й здатність ефективно використовувати розвіддані для планування складних далекобійних операцій.

Яке воєнне значення мають масштабні ураження?

Військовий експерт наголосив, що результативні удари по ворожій інфраструктурі в тилу слід розглядати комплексно. Кожна вражена ціль послаблює ресурси країни-агресорки.

З точки зору воєнної науки те, що відбулося відносно нанесених ударів по такому важливому об'єкту, – це суттєво. Але важливіше добавити одне: це сакральне місце для самого диктатора,

– зазначив Романенко.

За словами експерта, пошкодження мосту, паливних баз та енергооб'єктів відчутно б'ють по логістиці росіян. Такі точкові ураження доводять, що навіть найбільш захищені тилові райони Росії залишаються досяжними та вразливими для українських засобів ураження.

Що відомо про атаку на Санкт-Петербург?

Нагадаємо, що під час повітряної атаки на Санкт-Петербург значна частина міста та прилеглих районів області раптово залишилася без електропостачання. Окупаційна влада була змушена екстрено запровадити обмеження роботи мобільного інтернету.

Під ударом безпілотників опинився важливий дата-центр соцмережі "ВКонтакті", після чого користувачі почали масово повідомляти про збої в роботі сервісів. Поруч також постраждала електрична підстанція "Восточная".

Крім того, зафіксовано влучання по території "Петербурзького нафтового термінала", де спалахнула потужна пожежа в резервуарному парку, а також було уражено 620-метровий вантовий міст через судноплавний канал.