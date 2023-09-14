Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что в настоящее время оккупанты не способны восстановить эти суда, передает 24 Канал.

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Какие повреждения получили суда в Севастополе

Наталья Гуменюк подчеркнула, что по предварительным оценкам большой десантный корабль, который получил повреждение в результате атаки по Севастополю, уже, очевидно, не представляет такой угрозы для наших военных.

Скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим, и вряд ли будет кораблем,

– сказала она.

Пресс-секретарь также высказалась и о судьбе подлодки, которая также находилась в Севастополе в то время. По ее словам, повреждения достаточно существенные.

"Восстановление этих судов требует дополнительных производственных мощностей, в частности, которыми и кичился тот же судоремонтный завод. Но сейчас он больше похож на пожарище", – отметила Гуменюк.

Она отметила, что, поскольку этот завод также получил повреждения после атаки, восстановить пока восстановить корабли и подводные лодки оккупантов негде.

Что происходит с кораблями России в Черном море

Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне рассредоточивают свои корабли по всей доступной им акватории Черного моря. Это связано с тем, что оккупанты боятся угрозы со стороны Вооруженных Сил нашего государства.

Она также отметила, что российские захватчики уже не считают пункты базирования столь безопасными, как они раньше думали.

Корабельная группировка врага расположена в 100 морских милях от украинского берега. Но беда в том, что берег на них надвигается,

– заметила спикера.

В заключение Гуменюк рассказала, что вся военная мощь российской армии является законной целью для наших военных. Поэтому наша армия будет уничтожать их, пока эта мощность оккупантов полностью не упадет.

Что известно об атаке на российские суда в Севастополе