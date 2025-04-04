Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где существует угроза "Шахедов"

К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

22:10, 4 апреля С Херсонщины группы вражеских ударных БПЛА заходят на Николаевщину.

22:09, 4 апреля В Запорожье взрывы. В ОВА сообщили, что работает ПВО.

21:58, 4 апреля Движение ударных БПЛА через Запорожскую область в направлении Кривого Рога.

21:55, 4 апреля Несколько групп вражеских БПЛА фиксируют в направлении Конотопа.

21:45, 4 апреля Новые группы вражеских БПЛА через Харьковскую область. Курс – на Полтавщину.

21:43, 4 апреля Несколько групп ударных БПЛА с юга. Движутся через Херсонскую область в северо-западном направлении.

21:42, 4 апреля Актуальная карта тревог

21:33, 4 апреля Новые группы вражеских БПЛА на Сумщине. Курс – на Черниговскую область.