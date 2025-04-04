Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де існує загроза "Шахедів"

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

22:09, 4 квітня У Запоріжжі вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО.

21:58, 4 квітня Рух ударних БпЛА через Запорізьку область у напрямку Кривого Рогу.

21:55, 4 квітня Декілька груп ворожих БпЛА фіксують у напрямку Конотопу.

21:45, 4 квітня Нові групи ворожих БпЛА через Харківщину. Курс – на Полтавщину.

21:43, 4 квітня Декілька груп ударних БпЛА із півдня. Рухаються через Херсонщину у північно-західному напрямку.

21:42, 4 квітня Актуальна мапа тривог

21:33, 4 квітня Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині. Курс – на Чернігівщину.