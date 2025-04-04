Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Де існує загроза "Шахедів"
До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
У Запоріжжі вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО.
Рух ударних БпЛА через Запорізьку область у напрямку Кривого Рогу.
Декілька груп ворожих БпЛА фіксують у напрямку Конотопу.
Нові групи ворожих БпЛА через Харківщину. Курс – на Полтавщину.
Декілька груп ударних БпЛА із півдня. Рухаються через Херсонщину у північно-західному напрямку.
Актуальна мапа тривог
Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині. Курс – на Чернігівщину.
Росія запустила "Шахеди"
Повітряні сили попередили, що окупанти здійснили пуски "Шахедів". Так, ворожі БпЛА фіксуються на межі Донеччини та Харківщини. Напрямок руху – західний.