00:05, 1 декабря

Аналитики сообщили, что оккупанты на лодках форсировали Оскол еще и у Масютовки. Это уже второй плацдарм врага на западном берегу этой реки.

Российские захватчики пытаются укрепиться южнее Двуречной. У Новомлинска враг попытался выйти на Фиголовку, впрочем, потерпел неудачу.

Ситуация сложная, однако Силы Обороны пытаются ее стабилизировать, отметили в DeepState.