О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главных новостях 1012 дня полномасштабной войны – пишет 24 Канал.
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В Киеве работает ППО
В столице снова работает ПВО. Воздушные силы предупреждали о российском дроне.
Массированный налет дронов: в Брянской и Калужской областях заявили об атаке БПЛА
В Калужской и Брянской области России заявили об атаке БПЛА. Жалуются, что она была массированной.
Какова ситуация на фронте: обзор ISW
- Оккупанты наносят удары в лесистой местности к юго-востоку от Глубокого (к северу от Харькова). Аналитики убеждены, это свидетельство того, что Украина восстановила ранее утраченные позиции.
- Оккупанты продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.
- Враг не создал устойчивых позиций на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс в пределах Часового Яра, но российские силы проникают через украинские оборонительные линии небольшими группами.
- На Покровском направлении захватчики недавно продвинулись вдоль трассы Е50 на северо-восток от Григорьевки (к югу от Покровска), захватили остатки Юрьевки (к юго-западу от Григорьевки) и продвинулись на запад от Пушкино (еще дальше на юго-запад от Юрьевки).
- Российские войска продолжили наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей 30 ноября, впрочем, не продвинулись.
- Оккупанты продолжали штурмы на западе Запорожской области, в частности, к северу от Работино вблизи Новодаровки 30 ноября, однако подтверждений продвижения врага нет.
Столице угрожал с десяток вражеских дронов: их обезвредили
Защитники неба обнаружили и обезвредили около десятка БПЛА, которые угрожали Киеву. Сейчас пострадавших нет.
В Киеве обломки повредили многоэтажку
В результате российской атаки в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков БПЛА.
Предварительно, повреждения получил многоквартирный жилой дом – взрывной волной выбиты окна,
– отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Виталий Кличко написал, что в Голосеевском районе в результате падения обломков горят несколько авто во дворе жилого дома. Вызовов к медикам не поступало.
На Киевщине работает ППО
ОВА сообщила, что зафиксировано движение вражеских дронов. Работают Силы ПВО.
Враг оккупировал Берестки и продвинулся возле 6 населенных пунктов, – DeepState
DeepState пишет, что агрессор оккупировал Берестки. Кроме того, продвинулся возле Масютовки, Лозовой, Желтого, Пушкино, Дальнего и Благодатного.
Россияне форсировали Оскол возле Масютовки и создали еще один плацдарм на Харьковщине, – DeepState
Аналитики сообщили, что оккупанты на лодках форсировали Оскол еще и у Масютовки. Это уже второй плацдарм врага на западном берегу этой реки.
Российские захватчики пытаются укрепиться южнее Двуречной. У Новомлинска враг попытался выйти на Фиголовку, впрочем, потерпел неудачу.
Ситуация сложная, однако Силы Обороны пытаются ее стабилизировать, отметили в DeepState.