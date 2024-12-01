Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головні новини 1012 дня повномасштабної війни – пише 24 Канал.
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У Києві працює ППО
У столиці знову працює ППО. Повітряні сили попереджали про російський дрон.
Масований наліт дронів: в Брянській та Калузькій областях заявили про атаку БпЛА
У Калузькій і Брянській області Росії заявили про атаку БпЛА. Скаржаться, що вона була масованою.
Яка ситуація на фронті: огляд ISW
- Окупанти завдають ударів у лісистій місцевості на південний схід від Глибокого (на північ від Харкова). Аналітики переконані, це свідчення того, що Україна відновила раніше втрачені позиції.
- Окупанти продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.
- Ворог не створив стійких позицій на західному березі каналу Сіверський Донець – Донбас в межах Часового Яру, але російські сили проникають через українські оборонні лінії невеликими групами.
- На Покровському напрямку загарбники нещодавно просунулися вздовж траси Е50 на північний схід від Григорівки (на південь від Покровська), захопили залишки Юр'ївки (на південний захід від Григорівки) і просунулися на захід від Пушкіного (ще далі на південний захід від Юр'ївки).
- Російські війська продовжили наступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей 30 листопада, втім, не просунулися.
- Окупанти продовжували штурми на заході Запорізької області, зокрема, на північ від Роботиного поблизу Новодарівки 30 листопада, однак підтверджень просування ворога немає.
Столиці загрожував з десяток ворожих дронів: їх знешкодили
Оборонці неба виявили та знешкодили близько десятка БпЛА, які загрожували Києву. Наразі постраждалих немає.
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку
Внаслідок російської атаки в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА.
Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна,
– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Віталій Кличко написав, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків палають кілька авто у дворі житлового будинку. Викликів до медиків не надходило.
На Київщині працює ППО
ОВА повідомила, що зафіксовано рух ворожих дронів. Працюють Сили ППО.
Ворог окупував Берестки та просунувся біля 6 населених пунктів, – DeepState
DeepState пише, що агресор окупував Берестки. Окрім того, просунувся біля Масютівки, Лозової, Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного.
Росіяни форсували Оскіл біля Масютівки і створили ще один плацдарм на Харківщині, – DeepState
Аналітики повідомили, що окупанти на човнах форсували Оскіл ще й біля Масютівки. Це вже другий плацдарм ворога на західному березі цієї річки.
Російські загарбники намагаються укріпитися південніше Дворічної. Біля Новомлинська ворог спробував вийти на Фиголівку, втім, зазнав невдачі.
Ситуація складна, однак Сили Оборони намагаються її стабілізувати, наголосили в DeepState.