00:05, 1 грудня

Аналітики повідомили, що окупанти на човнах форсували Оскіл ще й біля Масютівки. Це вже другий плацдарм ворога на західному березі цієї річки.

Російські загарбники намагаються укріпитися південніше Дворічної. Біля Новомлинська ворог спробував вийти на Фиголівку, втім, зазнав невдачі.

Ситуація складна, однак Сили Оборони намагаються її стабілізувати, наголосили в DeepState.