Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Куда движутся вражеские ударные БпЛА, следите на 24 Канале.
Где движутся "Шахеды"
20:33, 1 января
Обновления по движению вражеских ударных БпЛА
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – северо-западный;
- БпЛА на юге Черниговщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный.
20:04, 1 января
Где объявлена воздушная тревога
19:57, 1 января
Ударные БпЛА в направлении Сум с юга.
19:48, 1 января
Вражеский ударный БпЛА в направлении Прилук с северо-востока.
19:37, 1 января
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
19:33, 1 января
Обновления по движению вражеских ударных БпЛА
- БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;
- БпЛА на юге Харьковщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на севере, западе и центре Сумщины, курс – юго-западный.
19:25, 1 января
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
19:05, 1 января
Вражеские ударные БпЛА в центре Харьковщины, курс – западный/юго-восточный.
18:40, 1 января
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.