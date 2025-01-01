Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Куда движутся вражеские ударные БпЛА, следите на 24 Канале.

Где движутся "Шахеды"

20:33, 1 января Обновления по движению вражеских ударных БпЛА БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – северо-западный;

БпЛА на юге Черниговщины, курс – юго-западный;

БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный.

20:04, 1 января Где объявлена воздушная тревога

19:57, 1 января Ударные БпЛА в направлении Сум с юга.

19:48, 1 января Вражеский ударный БпЛА в направлении Прилук с северо-востока.

19:37, 1 января Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:33, 1 января Обновления по движению вражеских ударных БпЛА БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;

БпЛА на юге Харьковщины, курс – юго-западный;

БпЛА на севере, западе и центре Сумщины, курс – юго-западный.

19:25, 1 января Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:05, 1 января Вражеские ударные БпЛА в центре Харьковщины, курс – западный/юго-восточный.