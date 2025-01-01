Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Куди рухаються ворожі ударні БпЛА, слідкуйте на 24 Каналі.
Де рухаються "Шахеди"
20:33, 1 січня
Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА
- БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс – північно-західний;
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс – південно-західний;
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний.
20:04, 1 січня
Де оголошено повітряну тривогу
19:57, 1 січня
Ударні БпЛА в напрямку Сум з півдня.
19:48, 1 січня
Ворожий ударний БпЛА в напрямку Прилук з північного сходу.
19:37, 1 січня
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
19:33, 1 січня
Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА
- БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс – північно-західний;
- БпЛА на півдні Харківщини, курс – південно-західний;
- БпЛА на півночі, заході та центрі Сумщини, курс – південно-західний.
19:25, 1 січня
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
19:05, 1 січня
Ворожі ударні БпЛА в центрі Харківщини, курс – західний/південно-східний.
18:40, 1 січня
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.