Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Куди рухаються ворожі ударні БпЛА, слідкуйте на 24 Каналі.

Де рухаються "Шахеди"

20:33, 1 січня Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс – північно-західний;

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс – південно-західний;

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний.

20:04, 1 січня Де оголошено повітряну тривогу

19:57, 1 січня Ударні БпЛА в напрямку Сум з півдня.

19:48, 1 січня Ворожий ударний БпЛА в напрямку Прилук з північного сходу.

19:37, 1 січня Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:33, 1 січня Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс – північно-західний;

БпЛА на півдні Харківщини, курс – південно-західний;

БпЛА на півночі, заході та центрі Сумщини, курс – південно-західний.

19:25, 1 січня Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:05, 1 січня Ворожі ударні БпЛА в центрі Харківщини, курс – західний/південно-східний.