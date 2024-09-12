В Хмельницкой ОВА отметили, что это уже не впервые. Глава военной администрации Сергей Тюрин отметил, что Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило над атомными объектами Украины.

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Российский "Шахед" пролетел возле ХАЭС

Так, в ночь на 12 сентября вражеский "Шахед" дерзко пролетел возле Хмельницкой АЭС, которая размещена в Нетешине.

Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции,

– написал Сергей Тюрин.

Он отметил, что позже этот "Шахед" сбили силы ПВО Украины. Поэтому он поблагодарил защитников неба за эффективную работу и ликвидацию угрозы для объектов критической инфраструктуры.

Тюрин отметил, что направление дронов над атомными объектами – часть российской террористической тактики. Поэтому крайне важно, чтобы партнеры помогли Украине усилить ПВО.

Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский, все представители нашего государства так активно обращаются к партнерам по усилению ПВО Украины и увеличению давления на агрессора. И важно, чтобы на всех уровнях это было понятно – укрепление воздушного щита Украины защищает всех, кто ценит жизнь,

– добавил он.

Отметим, что в течение этой ночи над Хмельницкой областью сбили 10 "Шахедов".