У Хмельницькій ОВА наголосили, що це вже не вперше. Очільник військової адміністрації Сергій Тюрін зауважив, що Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило над атомними об'єктами України.

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Російський "Шахед" пролетів біля ХАЕС

Зокрема, у ніч на 12 вересня ворожий "Шахед" зухвало пролетів біля Хмельницької АЕС, яка розміщена в Нетішині.

Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БпЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції,

– написав Сергій Тюрін.

Він зазначив, що пізніше цей "Шахед" збили сили ППО України. Тож він подякував оборонцям неба за ефективну роботу та ліквідацію загрози щодо об'єктів критичної інфраструктури.

Тюрін наголосив, що скерування дронів над атомними об'єктами – частина російської терористичної тактики. Тож вкрай важливо, аби партнери допомогли Україні посилити ППО.

Саме тому президент України Володимир Зеленський, всі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів щодо посилення ППО України та збільшення тиску на агресора. І важливо, щоб на всіх рівнях це було зрозуміло – зміцнення повітряного щита України захищає всіх, хто цінує життя,

– додав посадовець.

Зазначимо, що впродовж цієї ночі над Хмельницькою областю збили 10 "Шахедів".