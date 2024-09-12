Про це повідомив голова ОВА. Сергій Тюрін розповів, скільки російських дронів збила ППО.

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Які наслідки атаки "Шахедами" на Хмельницьку область

Вночі під час повітряної тривоги на Хмельниччині сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed".

Водночас виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції,

– заявив голова ОВА.

Зазначив, що над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

До речі, окупанти також знову намагалися атакувати столицю. Ворожі ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному.

Втім, жоден з дронів не дістався Києва. Оборонці неба збили російські БпЛА на підльотах до столиці. Попередньо, руйнувань і постраждалих немає.