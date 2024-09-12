Росія вночі проти 12 вересня атакувала Київ. У КМВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу.

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"Шахеди" заходили кілька разів

У КМВА розповіли, що повітряна атака стала сьомою за місяць. Росія запустила "Шахеди", які заходили в Україну кілька разів, постійно додавались. У столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько 2 годин.

Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався,

– мовиться в повідомленні.

Сили протиповітряної оборони знищили ці БпЛА на підльотах до столиці. У Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

Пам'ятайте, під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте безпекою.

