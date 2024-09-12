Зокрема, мовиться про Старокостянтинів. Місто неодноразово було ціллю повітряних атак ворога.

Хронологія ночі "Шахеди" досягли Київщини та інших областей: де лунає тривога

"Шахеди" атакували Хмельницьку область 12 вересня: що відомо

Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 01:52, коли стало відомо з повідомлення Повітряних сил, що туди прямують ударні дрони ворога, зокрема "Шахеди".

О 03:09 Повітряні сили попередили жителів Старокостянтинова про загрозу та закликали йти в укриття. А Суспільне написало про звуки вибухів, які чують місцеві.

Моніторингові спільноти зауважили, що атака порівняно масована – на Старокостянтинів летять до десятка дронів, які атакували кількома хвилями.

Зауважмо, що цієї ночі вибухи під час атаки "Шахедів" чули у Полтавській області, у Київській області, в самій столиці та на Сумщині. Там у Конотопі влада повідомила про кілька прильотів, які мали наслідки – влучання в інфраструктуру та вимкнення у місті води й світла.