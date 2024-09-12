Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін. Попередньо він повідомив, що ворог вдарив по центру міста та влучив у житлову будівлю.

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"Двоє госпіталізованих. Один з них в критичному стані, кома. Точної кількості поранених поки не відомо", – зазанчив мер.

У місті відновили водопостачання, але мешканців просять зробити запаси води, оскільки вранці можливі нові вимкнення.

Також за словами міського голови, організовано вивезення людей, чиї помешкання постраждали, в місця для тимчасового перебування.

Ворог атакував Конотоп

Про влучання у Конотопі міський голова повідомив після півночі 12 вересня. Ворог атакува інфраструктуру міста, світло відразу зникло. За попередніми даними, влучання прийшлось по багатоповерхівці.

З місця атаки міський голова повідомляв про сильну пожежу.

До слова, окрім Сумщини, вибухи лунали на Полтавщині. Повідомляли про роботу протиповітряної оборони. А до цього Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку області.