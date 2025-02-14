Если в вашем регионе раздается воздушная тревога – немедленно направляйтесь в укрытие! 24 Канал следит, куда движутся российские беспилотники.

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Где движутся российские БпЛА

21:18, 14 февраля

В направлении Харькова БпЛА с северо-запада.

21:18, 14 февраля

Где объявлена воздушная тревога

21:16, 14 февраля

Мониторы предупреждают об атаке 70+ ударными и имитационными БпЛА этой ночью, при условии, если новых пусков больше не будет.

Сейчас пуски были с аэродромов "Орел", "Приморско-Ахтарск", "Миллерово" и военного полигона "Чауда".

21:15, 14 февраля

Информация о движении вражеских ударных БпЛА

  • новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс – северный/северо-западный;
  • БпЛА на востоке Запорожской области, курс – северный/северо-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный (вектор – Днепр);
  • БпЛА на юге и в центральной части Харьковщины, курс – северный.
21:05, 14 февраля

В направлении Днепра вражеские БпЛА с юго-востока.

20:45, 14 февраля

Харьковская область, угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления.

20:44, 14 февраля

Вражеские БпЛА заходят в Донецкую область с ВОТ, курс – северный/северо-западный.

20:42, 14 февраля

Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс – северный/северо-западный.

20:36, 14 февраля

Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

БпЛА на западе Донетчины, курс – северо-западный.

20:35, 14 февраля

Павлоград! В вашем направлении вражеские БпЛА с юга!
– Воздушные силы.

20:31, 14 февраля

Вражеский БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северный.

20:29, 14 февраля

Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:33, 14 февраля

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!