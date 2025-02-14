Если в вашем регионе раздается воздушная тревога – немедленно направляйтесь в укрытие! 24 Канал следит, куда движутся российские беспилотники.
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Где движутся российские БпЛА
В направлении Харькова БпЛА с северо-запада.
Где объявлена воздушная тревога
Мониторы предупреждают об атаке 70+ ударными и имитационными БпЛА этой ночью, при условии, если новых пусков больше не будет.
Сейчас пуски были с аэродромов "Орел", "Приморско-Ахтарск", "Миллерово" и военного полигона "Чауда".
Информация о движении вражеских ударных БпЛА
- новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс – северный/северо-западный;
- БпЛА на востоке Запорожской области, курс – северный/северо-западный;
- БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный (вектор – Днепр);
- БпЛА на юге и в центральной части Харьковщины, курс – северный.
В направлении Днепра вражеские БпЛА с юго-востока.
Харьковская область, угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления.
Вражеские БпЛА заходят в Донецкую область с ВОТ, курс – северный/северо-западный.
Новые группы вражеских ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Запорожской области с ВОТ, курс – северный/северо-западный.
Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА на западе Донетчины, курс – северо-западный.
Павлоград! В вашем направлении вражеские БпЛА с юга!
– Воздушные силы.
Вражеский БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северный.
Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!