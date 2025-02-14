Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога – негайно прямуйте в укриття! 24 Канал слідкує, куди рухаються російські безпілотники.
Дивіться також Звідти Росія запускала дрони: Повітряні сили знищили опорний пункт на Курщині
Де рухаються російські БпЛА
У напрямку Харкова БпЛА з північного заходу.
Де оголошена повітряна тривога
Монітори попереджають про атаку 70+ ударними та імітаційними БпЛА цієї ночі, за умови, якщо нових пусків більше не буде.
Наразі пуски були з аеродромів "Орел", "Приморсько-Ахтарськ", "Міллерово" та військового полігону "Чауда".
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА
- нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс – північний/північно-західний;
- БпЛА на сході Запорізької області, курс – північний/північно-західний;
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний (вектор – Дніпро);
- БпЛА на півдні та в центральній частині Харківщини, курс – північний.
У напрямку Дніпра ворожі БпЛА з південного сходу.
Харківська область, загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.
Ворожі БпЛА заходять на Донеччину з ТОТ, курс – північний/північно-західний.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс – північний/північно-західний.
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на заході Донеччини, курс – північно-західний.
Павлоград! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!
– Повітряні сили.
Ворожий БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північний.
Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!