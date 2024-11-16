Есть ли разрушения и пострадавшие в результате очередной российской атаки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ОВА.
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Последствия атаки "Шахедами" на Киевщину 16 ноября
Ночью 16 ноября враг в очередной раз атаковал дронами Киевскую область.
В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют,
– сообщил председатель ОВА.
Руслан Кравченко добавил, что в одном из районов области незначительно повреждено остекление 2 квартир и балконов. Оперативные группы продолжают фиксацию последствий российской атаки.
Атака на Хмельнитчину: есть ли разрушения и пострадавшие
Начальник Хмельницкой ОВА сообщил, что сегодня утром во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили 2 вражеских БПЛА.
Сообщение о погибших, травмированных или разрушениях не поступали. Спасибо нашим ВСУ!
– подчеркнул Сергей Тюрин.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.