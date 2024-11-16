Есть ли разрушения и пострадавшие в результате очередной российской атаки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ОВА.

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Последствия атаки "Шахедами" на Киевщину 16 ноября

Ночью 16 ноября враг в очередной раз атаковал дронами Киевскую область.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют,

– сообщил председатель ОВА.

Руслан Кравченко добавил, что в одном из районов области незначительно повреждено остекление 2 квартир и балконов. Оперативные группы продолжают фиксацию последствий российской атаки.

Атака на Хмельнитчину: есть ли разрушения и пострадавшие

Начальник Хмельницкой ОВА сообщил, что сегодня утром во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили 2 вражеских БПЛА.

Сообщение о погибших, травмированных или разрушениях не поступали. Спасибо нашим ВСУ!

– подчеркнул Сергей Тюрин.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.