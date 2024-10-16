В Киевской области упали обломки ударного дрона типа "Шахед". В результате этого здание подверглось разрушениям.

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Загорелся пожар

В ГСЧС рассказали, что на Киевщине в результате падения обломков вражеского беспилотника загорелся частный жилой дом

Здание частично разрушено. Спасатели оперативно потушили пожар,

– говорится в сообщении.

В то же время к счастью, обошлось без травмированных и погибших. Россия пыталась атаковать Киев, однако все воздушные цели уничтожили на подступах к городу. Зато на Тернопольщине враг атаковал промышленный объект. Там также фиксировали возгорание, однако его быстро локализовали и ликвидировали.

Россия постоянно атакует Украину ударными дронами типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбивают их и не дают достичь целей. В частности, в ночь на 16 октября удалось сбить 51 БпЛА.