Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно об атаке "Шахедами"
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00:27, 17 мая
БпЛА направляется в направлении Нежина.
00:08, 17 мая
Несколько групп БпЛА через Сумскую область направляются курсом на Черниговщину.
00:02, 17 мая
Сумщина – угроза применения россиянами ударных БпЛА.