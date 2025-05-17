Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про атаку "Шахедами"
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
00:27, 17 травня
БпЛА прямує у напрямку Ніжина.
00:08, 17 травня
Декілька груп БпЛА через Сумщину прямують курсом на Чернігівщину.
00:02, 17 травня
Сумщина – загроза застосування росіянами ударних БпЛА.