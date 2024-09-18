Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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21:46, 18 сентября "БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный", – добавили защитники неба.

21:17, 18 сентября Согласно обновленной информации, вражеские БпЛА движутся из Херсонской области в направлении Николаевской.