Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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21:46, 18 вересня
"БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний", – додали оборонці неба.
21:17, 18 вересня
Згідно з оновленою інформацією, ворожі БпЛА рухаються з Херсонської області у напрямку Миколаївської.
21:10, 18 вересня
Херсонська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА,
– написали у Повітряних силах.