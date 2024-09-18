Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також У Сумах прогриміли вибухи

21:46, 18 вересня

"БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний", – додали оборонці неба.

21:17, 18 вересня

Згідно з оновленою інформацією, ворожі БпЛА рухаються з Херсонської області у напрямку Миколаївської.

21:10, 18 вересня

Херсонська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА,
– написали у Повітряних силах.